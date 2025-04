Conceicao: "Ora è importante il Milan. Fra un mese anch’io dirò cosa voglio io"

Il Milan torna con tre punti preziosi da Venezia dopo una partita iniziata con intensità ma gestita con fatica nella ripresa. La squadra ha però dimostrato carattere, come sottolineato nel post gara da Sergio Conceiçao: "Analisi giusta. Dopo un derby come quello di pochi giorni fa, non era semplice ritrovare subito la giusta concentrazione, che in effetti è mancata spesso in questa stagione. La competitività mentale è fondamentale. Venire qui non è semplice: loro pressano molto, giocano in modo diretto e hanno qualità in attacco. Nonostante tutto, abbiamo avuto la voglia di portare a casa i tre punti, anche se l'ambiente, tra barche e atmosfera vacanziera, è abbastanza particolare. Era essenziale vincere per dare continuità anche al successo ottenuto in Coppa".