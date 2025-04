San Siro, scade il bando pubblico del Comune: i prossimi passi per Milan e Inter

Sul fronte istituzionale, l’ultimo intervento del sindaco Giuseppe Sala risale a poche settimane fa. Le sue parole hanno evidenziato con chiarezza la pressione sui tempi: “Se non riusciremo a realizzare il nuovo stadio, il Milan si sposterà a San Donato e l’Inter a Rozzano. Il Comune si troverà a gestire San Siro, che dovrà essere valorizzato per evitare problemi con la Corte dei Conti. In quel caso, i concerti saranno l’unico modo per generare introiti, ma per i residenti del quartiere sarebbe la peggiore delle soluzioni”. Sala ha poi ribadito che i valori espressi dall’Agenzia delle Entrate sono compatibili con i criteri comunali, sottolineando: “Non ci saranno destinazioni residenziali. Sono fiducioso che riusciremo a portare a termine il progetto, anche se non mancheranno opposizioni e ricorsi. Ma se non chiudiamo entro ottobre, sarà davvero difficile farlo in seguito”.