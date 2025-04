Serie A, Venezia-Milan 0-2: Pulisic regala tre punti al Diavolo, si sblocca Gimenez

Era da marzo 2022 che il Milan non vinceva due trasferte consecutive in un singolo campionato di Serie A senza subire gol (Stefano Pioli in panchina).

Il Milan non ha subito gol in due delle ultime tre partite di campionato: tanti ‘clean sheet’ quanti quelli collezionati dai rossoneri in tutte le precedenti 20 sfide del 2025 in Serie A.

Il Venezia ha perso due delle ultime tre sfide (1V) giocate al Penzo in Serie A: lo stesso numero di sconfitte subite nelle otto gare casalinghe precedenti (1V, 5N).

Christian Pulisic è soltanto uno dei tre giocatori della Serie A ad avere preso parte ad almeno 50 gol (31 reti e 19 assist) nelle ultime due stagioni in tutte le competizioni, assieme ad Ademola Lookman (50) e Lautaro Martínez (54).

Prima di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders (entrambi 10 gol in questo torneo) l’ultima volta in cui due centrocampisti del Milan erano andati in doppia cifra di marcature in un singolo campionato di Serie A risaliva al 1972/73: Alberto Bigon (10) e Gianni Rivera (17) in quel caso.

Sono 16 i gol firmati da Christian Pulisic nel 2024/25 in tutte le competizioni: record per lo statunitense in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei, considerando sempre tutte le competizioni (superatti i 15 centri del 2023/24).

Quello di Christian Pulisic al 4:08 contro il Venezia è il gol più veloce messo a segno dal Milan in Serie A dalla rete di Theo Hernández realizzata dopo soltanto 1 minuto e 29 secondi proprio contro i lagunari nel match di andata.

Tutti i tre gol segnati in questo campionato da Santiago Giménez sono arrivati dal 75’ di gioco in avanti.

Prima di Tijjani Reijnders, l’ultimo centrocampista centrale rossonero ad avere preso parte a più di 14 gol (14 per l’olandese, ovvero 10 reti e quattro assist nel torneo in corso) in un singolo campionato di Serie A era stato Franck Kessie nel 2020/21 (17).

Il Milan è l’unica squadra della Serie A a vantare almeno tre giocatori con almeno nove assist forniti in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni: Youssouf Fofana (9), Christian Pulisic (9) e Rafael Leão (11).

Dallo scorso febbraio, il Venezia ha segnato soltanto in una delle sei gare interne del torneo (1-0 contro il Monza).