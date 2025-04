Milan, Conceiçao ce l'ha fatta: con la difesa a tre ha trovato la quadra, ma non basterà

Al netto delle prestazioni più o meno convincenti, il nuovo assetto tattico sembra aver sistemato il problema principale del Diavolo in questa disgraziata stagione ovvero l'equilibrio sul campo e la solidità difensiva. Nelle quattro partite affrontate con il 3-4-3 i rossoneri sono riusciti a chiudere per tre volte mantenendo la porta inviolata, riuscendo ad evitare le infilate avversarie che spesso hanno messo in salita i novanta minuti per i ragazzi di Conceiçao. Una svolta definitiva? Difficile pronosticarlo, ma la strada per gli ultimi chilometri insieme tra lo staff tecnico e i giocatori sembra segnata.