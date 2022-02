Pioggia di fischi per Kessie e protesta dei tifosi: "Chi ama Milan lo dimostra"

Il rapporto tra Franck Kessie e i tifosi del Milan vacilla sempre più ed è ormai prossimo a spezzarsi in via definitiva. Nonostante il gol siglato alla Lazio in Coppa Italia e l'esultanza sotto la Sud, l'ivoriano non è stato ancora scusato da parte dei tifosi per la questione rinnovo e nel corso della lettura delle formazioni contro la Sampdoria è stato accolto da una pioggia di fischi. Non bastasse ciò, la tifoseria rossonera ha esposto uno striscione chiaro: "Chi ama il milan lo dimostra con i fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti".

Getty Images