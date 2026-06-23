I media argentini: "Padre di Messi dimesso dall'ospedale e tornato a Rosario". La famiglia però tace

Jorge Messi, padre di Lionel Messi, è stato dimesso lunedì dall'ospedale dopo diversi giorni di ricovero. La notizia è stata annunciata lunedì sera dal conduttore televisivo argentino, Ángel de Brito, amico intimo della famiglia, e rilanciata oggi da diversi media. La versione non è stata ancora confermata né smentita ufficialmente dalla famiglia, che era invece intervenuta la settimana scorsa con un duro comunicato per frenare rumors e indiscrezioni sulle condizioni e sulla malattia del papà del capitano della 'Selección'. De Brito ha precisato che Jorge è stato dimesso dal centro medico dove era ricoverato e che sarebbe già tornato a casa a Rosario per continuare la convalescenza. "Inviamo i nostri migliori auguri a Celia (la madre di Lionel) e Jorge che si trovano a Rosario. Sono già tornati a casa perché è stato dimesso. La notizia migliore, oltre al risultato della partita", ha affermato il conduttore poco dopo la vittoria della nazionale per 2-0 contro l'Austria con altri due gol proprio di Messi. La notizia arriva a 24 ore dal compleanno numero 39 del leader dell'albiceleste, che ha evitato con cura riferimenti al tema nelle sue ultime dichiarazioni. Allo stesso modo anche il ct Lionel Scaloni, nella conferenza stampa prima del match aveva respinto la domanda di un giornalista argentino sul possibile impatto della vicenda nello stato d'animo del numero 10 lasciando chiaro che la squadra fa quadrato attorno al suo capitano.