Il Manchester United acquista il terreno per nuovo stadio: sarà il più grande della Gran Bretgana

"Poter costruire così vicino a Old Trafford ci permette di preservare il patrimonio, le tradizioni e i rituali che sono così importanti per i nostri tifosi", ha dichiarato Collette Roche, amministratore delegato del progetto del nuovo stadio. Lo scorso anno il Manchester United ha svelato i piani iniziali per un ambizioso progetto di nuovo stadio, dal costo di 2,3 miliardi di euro. Non è ancora stata fissata una data per il trasferimento dei Red Devils nel nuovo impianto. Sarà il fulcro di un vasto progetto di riqualificazione di 150 ettari che comprende anche 15.000 nuove abitazioni e creerà 48.000 posti di lavoro a livello locale e 90.000 a livello nazionale.