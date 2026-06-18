Ibrahimovic floppa anche da commentatore, il Times lo boccia: "Impreparato e arrogante"

La posizione dell'ex fuoriclasse agli occhi dei tifosi è, se possibile, peggiorata ancora di più nelle ultime settimane. In molti hanno storto il naso per la scelta di Ibra di volare negli Usa per commentare il Mondiale per Fox Sports in un momento così difficile e delicato per il Milan. Un'esperienza, quella di commentatore tv, che, tra l'altro, non sta portando commenti positivi. Ibrahimovic infatti è stato criticato pesantemente dal Times per il suo stile in trasmissione: "Meno Zlatan e il programma sarebbe migliore", l'attacco dell'editorialista Andrew Marchand. Che poi argomenta la sua posizione: "Finora, il problema per Zlatan è che sembra non conoscere nulla di specifico su molte delle squadre o sui loro giocatori. Quando Fox ha dato risalto alla storia dell'americano diventato allenatore del Canada, Jesse Marsch, prima della sua prima partita la settimana scorsa, sembrava che Zlatan non ne avesse mai sentito parlare". Tutt'altro registro utilizzato per raccontare l'operato di Thierry Henry, riempito di elogi: "Analisi sempre eleganti e illuminanti".