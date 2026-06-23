Curva nord del S.Nicola intitolata a Protti: "Ha conquistato cuore dei baresi"

23 Giu 2026 - 20:34
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La Giunta comunale ha approvato oggi la delibera di intitolazione della Curva Nord dello stadio San Nicola a Igor Protti, scomparso il 19 giugno. La decisione dà seguito all'annuncio formulato ieri dal sindaco Vito Leccese nel corso della seduta del Consiglio comunale, che aveva osservato un minuto di raccoglimento in memoria dello 'Zar', e accoglie la richiesta avanzata in modo unanime dai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. "L'intitolazione della Curva Nord a Igor Protti è un atto dovuto nei confronti di un uomo che ha saputo conquistare il cuore dei baresi ben oltre le straordinarie imprese sportive - si legge nelle motivazioni della delibera - Protti ha incarnato valori come umiltà, lealtà, sacrificio e senso di appartenenza, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di tifosi e cittadini. La sua storia è indissolubilmente legata a quella della nostra città. Con la maglia biancorossa ha vissuto alcune delle pagine più emozionanti del calcio barese, ma soprattutto ha costruito un legame autentico con Bari e con la sua gente, ricambiato negli anni da un affetto che non è mai venuto meno. Non a caso nel 2007 gli furono conferite la cittadinanza onoraria e le chiavi della città. La Curva Nord è il luogo che più di ogni altro custodisce la passione del popolo biancorosso. Intitolarla a Igor Protti significa consegnare la sua memoria alle generazioni future e fare in modo che il suo nome continui a vivere dove più forte risuona l'amore per il Bari. Da oggi, e per sempre, quella Curva porterà il nome dello Zar". Igor Protti, capocannoniere della Serie A nella stagione 1995-1996 con 24 reti realizzate con la maglia del Bari, "resta una delle figure più amate della storia sportiva cittadina - prosegue la nota del Comune - . Nel corso degli anni il suo rapporto con Bari è andato ben oltre il calcio, trasformandolo in uno dei simboli più autentici dell'identità biancorossa".

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