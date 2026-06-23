Atalanta, l'8 agosto amichevole con lo Schalke a Gelsenkirchen

Sarà in casa dello Schalke 04 la seconda amichevole internazionale programmata dall'Atalanta per la preparazione estiva. I nerazzurri saranno di scena sabato 8 agosto alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen (ore 17). Era già programmato, invece, il test match di domenica 2 agosto (ore 15) contro il Feyenoord allo Stadion Feijenoord di Rotterdam. La squadra di Maurizio Sarri si radunerà al Centro sportivo 'Bortolotti' lunedì 6 luglio per tre giorni di test medico-atletici cui seguiranno i primi tre allenamenti estivi. Il ritiro si svolgerà in quella sede dal 13 al 26 luglio.