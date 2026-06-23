Atalanta, l'8 agosto amichevole con lo Schalke a Gelsenkirchen

Il 2 è programmato un test match con il Feyenoord a Rotterdam

23 Giu 2026 - 13:35
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Veltins-Arena - Gelsenkirchen © Getty Images

Veltins-Arena - Gelsenkirchen © Getty Images

Sarà in casa dello Schalke 04 la seconda amichevole internazionale programmata dall'Atalanta per la preparazione estiva. I nerazzurri saranno di scena sabato 8 agosto alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen (ore 17). Era già programmato, invece, il test match di domenica 2 agosto (ore 15) contro il Feyenoord allo Stadion Feijenoord di Rotterdam. La squadra di Maurizio Sarri si radunerà al Centro sportivo 'Bortolotti' lunedì 6 luglio per tre giorni di test medico-atletici cui seguiranno i primi tre allenamenti estivi. Il ritiro si svolgerà in quella sede dal 13 al 26 luglio.

Ultimi video

02:02
Accomando: "Juve, c'è un nome nuovo per la porta. Inter, avanti su Palestra"

Accomando: "Juve, c'è un nome nuovo per la porta. Inter, avanti su Palestra"

01:55
Mancini 'core de Roma'

Mancini 'core de Roma'

01:47
Le mosse del Milan

Le mosse del Milan

01:45
Juve, parlano gli ex

Juve, parlano gli ex

01:29
Carnesecchi, la svolta

Carnesecchi, la svolta

01:33
Tutti "Paz" per Nico

Tutti "Paz" per Nico

02:07
Figc, Malagò presidente

Figc, Malagò presidente

00:37
DICH MAROTTA SU MALAGO' PER SITO 22/6 DICH

Figc, Marotta spinge Malagò: "Ora fondamentale dialogo con politica"

03:20
DICH MALAGO' SU SUOI OBIETTIVI DA PRESIDENTE PER SITO 22/6 DICH

Malagò si presenta: "Ecco i miei obiettivi da Presidente Figc"

00:35
DICH MALAGO' SU CT PER SITO 22/6 DICH

Figc, Malagò: "Ct? Non ho parlato con nessuno"

00:31
CLIP PRIME PAROLE MALAGO' PRESIDENTE FIGC PER SITO 22/6 SRV

Emozione Malagò: le prime parole da presidente Figc

01:54
MCH SALAH E EGITTO ACCOLTI VANCOUVER 22/6 MCH

Salah e l'Egitto accolti trionfalmente a Vancouver

00:31
Accomando: "Tonali, maxi offerta del Tottenham"

Accomando: "Tonali, maxi offerta del Tottenham"

01:28
"Una vita da dieci"

Antognoni: "Una vita da dieci"

02:09
Raimondi: "Milan, Amorim vuole un big in attacco"

Raimondi: "Milan, Amorim vuole un big in attacco"

02:02
Accomando: "Juve, c'è un nome nuovo per la porta. Inter, avanti su Palestra"

Accomando: "Juve, c'è un nome nuovo per la porta. Inter, avanti su Palestra"

I più visti di Calcio

MCH RONALDINHO GIOCA A CALCETTO 21/6 MCH

Ronaldinho in campo per una esibizione a New York: è subito show

MCH COMMEMORAZIONE PROTTI MCH

Addio Igor Protti, la toccante commemorazione al Picchi di Livorno

Messi, show e polemiche

Messi, show e polemiche

DICH SUWARSO DA PARMA 6/6 DICH

Suwarso: "Per Nico Paz aspettiamo il Real, giocheremo la Champions al Sinigaglia"

Inter: segreto panchina

Inter: c'è un segreto in panchina

Inter-Juve, che intrecci!

Inter-Juve, che intrecci! E ora con Carnevali-Marotta...

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Veltins-Arena - Gelsenkirchen
13:35
Atalanta, l'8 agosto amichevole con lo Schalke a Gelsenkirchen
17:29
Atalanta, la nuova stagione partirà il 6 luglio con il raduno a Zingonia
09:39
Figc, Abete: "Non assumersi responsabilità non fa bene al nostro mondo"
06:52
Striscione davanti alla Figc: "Bari contro la multiproprietà"
11:25
Milan, nessun dirigente alla cena con gli altri club di Serie A?