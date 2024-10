Parla l'ex tecnico di Camarda: "Qualità uniche, in 40 anni mai visto un talento così"

Francesco Bertuzzo ne è convinto. Il tecnico del Milan Under 15 ha conquistato nel 2022 lo Scudetto con Camarda e ha dichiarato: "Ha bisogno di pochi consigli, è un ragazzo quadrato e con la testa sulle spalle. È consapevole delle sue qualità, ma quella voglia che ha di migliorarsi lo rende un po' unico. Penso non cambierà mai, dietro ha una famiglia vera e dei valori per cui non si monterà sicuramente la testa per quello che sta facendo adesso". Entrando un po' di più nel dettaglio delle sue potenzialità, l'ex allenatore ai microfoni di LaPresse ha precisato: "Francesco ha una grande capacità di muoversi e di trovare gli spazi dentro l'area di rigore. Anticipa sempre la giocata sul difensore e si fa trovare nella posizione giusta, e poi è bravo di testa".