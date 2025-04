Paratici al Milan, il conto alla rovescia è partito: Furlani ha scelto, attesa per l'annuncio

Fabio Paratici e il Milan sono sempre più vicini. In queste ore stanno proseguendo i contatti per trovare un accordo definitivo: Furlani ha ormai scelto l'ex ds di Juventus e Tottenham per far partire un nuovo ciclo in casa rossonera. Il profilo del 52enne, attualmente fermo causa squalifica (fino al 20 luglio) è quello che piace maggiormente all'ad per rafforzare l'area sportiva: per questo hanno lentamente perso di peso le candidature di Igli Tare, fino ad alcune settimane fa il preferito di Ibra, e Tony D'Amico, attualmente in carica all'Atalanta.