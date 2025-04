Conceiçao: "Serve partire forte, dopo la partita è più facile parlare. Ultima spiaggia per l'Europa? Non ci pensiamo"

Dopo il ko col Napoli il Milan si appende alla Coppa Italia per rendere la stagione meno amara e guadagnare un pass europeo. L'obiettivo è arrivare alla finale di Roma, ma prima bisognerà superare l'Inter in due derby molto attesi: "Vogliamo fare una buona partita, loro sono fortissimi -le parole di Conceiçao in conferenza stampa -. Dovremo entrare forte e vincere. Dopo la partita è sempre facile parlare, prima sono io a scegliere l'undici ideale. Finora chi è entrato dalla partita ha sempre dato risultati positivi. Ultima spiaggia per l'Europa? Non dobbiamo troppo pensare a queste cose, serve vincere e basta. Certo, è la strada più corta per arrivare in Europa. In campionato mancano ancora delle partite da vincere".