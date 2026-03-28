VERSO NAPOLI-MILAN

Napoli-Milan, rossoneri al Maradona senza tifosi: la decisione della Prefettura

Vietata la vendita dei biglietti ai residenti della regione Lombardia per "i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica"

28 Mar 2026 - 12:29
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Il Milan non potrà contare sul supporto dei propri tifosi per la sfida in casa del Napoli per la sfida del 6 aprile. La trasferta al Maradona è stata infatti vietata ai sostenitori rossoneri, come comunicato dalla Prefettura di Napoli.

L'unica eccezione per il settore ospiti, come si legge nel documento firmato dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, riguarda i possessori della fidelity card legata al Milan, ma non residenti in Lombardia. Per tutto lo stadio, invece, divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della regione Lombardia, ad eccezione dei possessori di tessera di fidelizzazione del Napoli, sottoscritta prima del 19 marzo 2026. Il provvedimento è stato adottato per i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica

Un fattore in più per una gara decisiva per il secondo posto e che potrebbe allo stesso tempo indicare la prima inseguitrice dell'Inter, magari riaprendo il discorso scudetto. La squadra di Allegri viaggerà dunque alla volta di Napoli senza i tifosi al seguito e dovrà tentare l'impresa circondata solamente dal pubblico napoletano. 

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