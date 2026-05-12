De Laurentiis cittadino onorario di Napoli: sì del Consiglio Comunale

Aurelio De Laurentiis cittadino onorario di Napoli: il Consiglio Comunale ha approvato a larga maggioranza - con un solo voto contrario e un astenuto - l'ordine del giorno presentato dal gruppo di Forza Italia per il conferimento della cittadinanza onoraria al patron del Napoli. "Napoli vive di calcio, respira calcio, si riconosce nel calcio" ha detto in Aula la capogruppo di Forza Italia Iris Savastano. "Negli ultimi vent'anni - ha ricordato - il nome della nostra città è stato portato nel mondo anche grazie alla visione e alla determinazione di Aurelio De Laurentiis". "Quando nel 2004 - è stato ricordato - De Laurentiis rilevò la società, il Napoli viveva uno dei momenti più difficili della propria storia: retrocesso in serie C1, con un futuro incerto e una tifoseria ferita. Da allora, attraverso una gestione fondata su solidità economica, sostenibilità e programmazione, il club è tornato stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo. Ma il Napoli di De Laurentiis, è stato sottolineato nel corso del dibattito in Aula, ha contribuito anche a rafforzare l'immagine internazionale della città, mostrando una Napoli capace di eccellenza, competitività e continuità".