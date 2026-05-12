Real Madrid, Perez show in conferenza: "Lasciate parlare quella ragazza che voi siete brutti"

Al centro di una conferenza stampa fiume che lo ha visto attaccare la stampa e il Barcellona, Florentino Perez è stato oggetto di un siparietto che è diventato già virale. Rivolgendosi alla stampa presente il 79enne ha detto: "Lasciate che sia quella ragazza a fare le domande, voi altri siete brutti". Poche parole, in apparenza scherzose, che hanno scatenato i social. Il numero uno dei Blancos è tornato anche sulla rissa in spogliatoio tra Valverde e Tchoumani: "La cosa molto grave è un'altra".