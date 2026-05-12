Dal Doblete dell'Inter a Malagò, Marotta: "Vi dico tutto"

L'Inter vuole a tutti i costi centrare il Doblete. Decisiva sarà la finale con la Lazio di mercoledì sera all'Olimpico dove sarà presente sugli spalti anche Beppe Marotta, Presidente dei nerazzurri: "Siamo arrivati in finale con merito, vogliamo portarcela a casa - ha affermato l'esperto dirigente ai microfoni di SportMediaset -. La Lazio è un'avversaria blasonata e di tutto rispetto. L'umiltà e il coraggio sono due valori che ci hanno sempre contraddistinto. Coraggio soprattutto nell'affidarci a Chivu, scelta sulla quale non erano d'accordo in molti la scorsa estate".