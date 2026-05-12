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Dal Doblete dell'Inter a Malagò, Marotta: "Vi dico tutto"

Il Presidente dell'Inter è intervenuto a margine di un evento a Roma a poche ore dalla finale di Coppa Italia tra i nerazzurri e la Lazio di Sarri

12 Mag 2026 - 21:41
03:27 
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L'Inter vuole a tutti i costi centrare il Doblete. Decisiva sarà la finale con la Lazio di mercoledì sera all'Olimpico dove sarà presente sugli spalti anche Beppe Marotta, Presidente dei nerazzurri: "Siamo arrivati in finale con merito, vogliamo portarcela a casa - ha affermato l'esperto dirigente ai microfoni di SportMediaset -. La Lazio è un'avversaria blasonata e di tutto rispetto. L'umiltà e il coraggio sono due valori che ci hanno sempre contraddistinto. Coraggio soprattutto nell'affidarci a Chivu, scelta sulla quale non erano d'accordo in molti la scorsa estate".

Marotta si è anche soffermato sulla lotta per la poltrona più importante della Figc: "Il calcio nazionale ha avuto problemi di carattere sportivo, non c'è stato un default a livello economico. La necessità quindi è quella di lavorare sul primo aspetto. Adesso bisogno di persone con esperienza, avremo un candidato che sarà Giovanni Malagò". Quest'ultimo ha annunciato nella serata di martedì di voler scendere in campo per prendere il posto di Gabriele Gravina.

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