Rissa Valverde-Tchoumani: "Ha parlato qualcuno che pensa di andare via". Svelata la spia

Intervenuto in conferenza stampa, Florentino Perez, presidente del Real Madrid, è intervenuto anche sulla rissa che ha visto coinvolti Valverde e Tchouameni: "Cose come queste accadono tutti i giorni, è molto più grave che la cosa sia uscita fuori dallo spogliatoio - ha tuonato il numero uno dei Blancos -. Sono due ragazzi fantastici e molto bravi. Loro sono due ragazzi molto bravi. Chi l'ha resa pubblica lo fa perché è scontento e pensa che andrà via". Per il Mundo Deportivo a fare la spia sarebbe stato Dani Ceballos, ormai ai margini della squadra e in uscita.