Morata si pente del Milan: "Non avrei mai dovuto lasciare l'Atletico. In Turchia sono felice"

Alvaro Morata è tornato a Madrid per unirsi alla Spagna in vista della fase finale della Nations League e ha parlato così, nel Larguero di Cadena Ser, dei suoi ultimi trasferimenti dall’Atletico Madrid al Milan, fino ai campioni di Turchia del Galatasaray: “Credo che la scorsa estate avrei dovuto riflettere di più sul lasciare o meno l’Atletico Madrid. Quando non ti senti bene in un certo momento della tua vita, prendi decisioni sbagliate sotto ogni aspetto. Ormai le cose non si possono più cambiare e oggi sono molto felice, ma se potessi tornare indietro non prenderei più quella decisione. Oggi mi rendo conto di non essere riuscito a vedere la realtà. Eravamo campioni d’Europa e all’Atletico c’erano sempre più persone che mi amavano e riuscivano a capirmi”.