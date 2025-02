Fenerbahce: Mourinho denuncia il Galatasaray per danni morali

Mourinho è stato accusato dal Galatasaray di offese razziste e immorali ("saltavano come scimmie" la frase incriminata), per cui lo Special One è stato per altro appena squalificato per 4 giornate dalla Federazione. Il tecnico portoghese ha preso due giornate per la presunta accusa di razzismo e altre due giornate per quanto detto al quarto uomo della partita, 'gentilmente' invitato a prendere esempio dall'arbitro Vincic, il direttore di gara sloveno designato per la partita. Era stato lo stesso Mourinho a riferire la frase ritenuta offensiva: "Sono andato nello spogliatoio dell'arbitro dopo la partita, c'era il quarto uomo turco e gli ho detto che se lui fosse stato l'arbitro sarebbe stato un disastro".