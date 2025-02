Turchia, il derby Galatasaray-Fenerbahce allo sloveno Vincic

Il Galatasaray, attualmente leader della classifica a quota 63 punti, è stato più volte accusato di aver beneficiato di favori arbitrali e tra i più polemici nei confronti della squadra allenata da Okan Buruk c'è stato senza dubbio José Mourinho, tecnico del Fenerbahce secondo nella graduatoria (a -6). Lo Special One ha lanciato numerose frecciatine al club rivale nel corso della stagione, tanto nelle interviste quanto sui suoi profili social, scatenando spesso la reazione di tifosi e giocatori del Gala. Il derby in programma settimana prossima si preannuncia dunque come uno dei più incandescenti di sempre, a Vincic il delicatissimo compito di provare a stemperare le tensioni.