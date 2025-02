Turchia: 30.000 agenti impiegati per Galatasaray-Fenerbahce

Una direzione di gara che però non è piaciuta al tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, che ha dichiarato: "Non ricordo un arbitro in un derby che abbia agito così male. Ci lamentiamo sempre degli arbitri turchi che fischiano troppo, oggi abbiamo avuto il doppio delle interruzioni. Stiamo violando i diritti degli arbitri turchi, ce ne sono di peggiori. L'arbitro che ha diretto la finale di Champions League aveva le mani tremanti. Muldur ha quasi giocato a pallavolo. Non ha ascoltato il quarto arbitro, perché è turco... Questo è irrispettoso. Dopo la partita gli ho detto che è stato peggio degli arbitri turchi. Sono insoddisfatto della sua prestazione. È come se fosse arrivato per far finire la partita 0-0".