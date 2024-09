Milan, Morata pensa già al Derby: "Partita speciale, non vedo l'ora di giocare e segnare contro l'Inter"

LE PAROLE

Il nuovo numero 7 rossonero ha svelato: "Ho assistito a un paio di stracittadine a San Siro da tifoso, un'esperienza unica"

Dopo la sosta per le nazionali il Milan cercherà la prima vittoria in campionato contro il Venezia, ma subito dopo la Champions contro il Liverpool è tempo di derby contro l'Inter e il pensiero di molti, nonostante la striscia negativa, è già lì. Anche Alvaro Morata, che sta provando a recuperare dall'infortunio, non vede l'ora di scendere in campo nel Derby della Madonnina: "Ora posso rivelarlo, sono venuto a San Siro un paio di volte per vedere il derby da tifoso. Nessuno si è reso conto di me, ma volevo respirare quell'atmosfera che anche da fuori ti rendi conto di quanto sia speciale".

Il nuovo numero 7 rossonero si è già sbloccato con la nuova maglia trovando il gol nei minuti finali contro il Torino prima di fermarsi, ma la squadra di Fonseca non ha ancora raggiunto la prima vittoria. Il derby potrebbe essere un punto di svolta per la stagione rossonera, ma contro un avversario che nelle ultime sei occasioni si è sempre imposto. "Non vedo l'ora di giocare nel derby di Milano e magari vincerlo, per far sentire i milanisti orgogliosi. L'Inter è molto competitiva - ha commentato Morata a Sky Sport -, ma bisogna giocare con il cuore. Puoi anche sbagliare un passaggio o un'occasione da gol, ma devi dare tutto in campo, devi avere fame in un derby e questa è una cosa che non si può sbagliare".

Vedi anche Milan Derby Inter-Milan verso il record di incassi: anche la Curva Sud ha risposto presente

Dal suo arrivo a Milanello, Morata - campione e capitano della nazionale spagnola - è stato indicato anche come un nuovo leader nello spogliatoio: "Ho imparato da tanti allenatori e tanti compagni di squadra, penso di aver davanti a me ancora i 4-5 anni più importanti della carriera e mi sento pronto per dare tutto con molta esperienza".