Fiorentina, Antognoni: "Avremmo meritato lo scudetto del 1982"

Giancarlo Antognoni ha un grosso rimpianto nel corso della propria carriera e riguarda lo scudetto del 1982. Un trionfo mancato soprattutto a causa del grave infortunio patito dopo il terribile scontro con Silvano Martina del Genoa: "un rimpianto ce l'ho, anche se sono campione del mondo, non sono riuscito a far vincere di più la Fiorentina - ha spiegato Antognoni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport -. Lo scudetto del 1982 l'avremmo meritato, quella era una squadra moderna, giocava un gran calcio. Purtroppo sono rimasto fuori 15 partite per il terribile scontro con Martina del Genoa e, senza nulla togliere a chi mi ha sostituito, credo che con me quei due punti in più che servivano li avremmo fatti. Penso a quanto avrebbe goduto Firenze, alla gioia, alle lacrime, alla follia. Avrei dato la felicità a migliaia di persone e non ci sono riuscito".