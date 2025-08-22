Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Fiorentina, Antognoni: "Avremmo meritato lo scudetto del 1982"

22 Ago 2025 - 15:24
© IPA

© IPA

Giancarlo Antognoni ha un grosso rimpianto nel corso della propria carriera e riguarda lo scudetto del 1982. Un trionfo mancato soprattutto a causa del grave infortunio patito dopo il terribile scontro con Silvano Martina del Genoa: "un rimpianto ce l'ho, anche se sono campione del mondo, non sono riuscito a far vincere di più la Fiorentina - ha spiegato Antognoni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport -. Lo scudetto del 1982 l'avremmo meritato, quella era una squadra moderna, giocava un gran calcio. Purtroppo sono rimasto fuori 15 partite per il terribile scontro con Martina del Genoa e, senza nulla togliere a chi mi ha sostituito, credo che con me quei due punti in più che servivano li avremmo fatti. Penso a quanto avrebbe goduto Firenze, alla gioia, alle lacrime, alla follia. Avrei dato la felicità a migliaia di persone e non ci sono riuscito".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Joao Mario: "Un orgoglio"

Joao Mario: "Un orgoglio"

01:36
DICH GROSSO VIGILIA NAPOLI 22/8 DICH

Grosso: "Berardi ce lo teniamo stretto. E con lui inseguiremo i nostri obiettivi"

01:24
DICH NICOLA CREMONESE PRE MILAN DICH

Nicola: "Iniziamo il nostro percorso con forza ed entusiasmo"

01:45
DICH ITALIANO PRE ROMA DICH

Italiano 'cancella' la scorsa stagione: "Ricominciamo da zero"

01:52
DICH CONTE SU SCUDETTO 22/8 DICH

Conte sullo scudetto: "Favoriti? Si vince tutti, si perde tutti".

01:42
DICH CONTE SU LUKAKU 22/8 DICH

Conte sull'infortunio di Lukaku: "Nessun alibi"

01:04
DICH ZACCAGNI 22/8 DICH

Zaccagni parla da capitano: "Un orgoglio, contenti del lavoro svolto""

02:26
DE ZERB2 PER SITO MCH

De Zerbi risponde alla mamma di Rabiot: "Al figlio stavo prestando la mia casa"

01:24
DE ZERB1 PER SITO MCH

De Zerbi: "Mai vista una rissa del genere, è svenuto un calciatore"

01:06
DICH ALLEGRI VIGILIA MILAN-CREMONESE 22/8 DICH

La ricetta di Allegri: "Bisogna esaltarsi nelle difficoltà"

01:46
Serie B, si comincia

Serie B, si comincia

01:39
Donnarumma tra Psg e City

Donnarumma tra Psg e City

01:55
Milan, largo ai giovani

Milan, largo ai giovani

01:22
Lautaro Martinez fa 28

Lautaro Martinez fa 28

00:32
13 DICH ALLEGRI ISOLATA 22/8 DICH

Allegri: "Il Napoli è favorito, noi tra le prime quattro"

01:34
Joao Mario: "Un orgoglio"

Joao Mario: "Un orgoglio"

I più visti di Calcio

Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

MCH KRSTOVIC A ZINGONIA 20/8 MCH

Atalanta, Krstovic è arrivato a Zingonia

MCH ARRIVO ZALEWSKI ZINGONIA 19/8 MCH

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

MCH GATTUSO A ZINGONIA 19/8 MCH

Gattuso in visita all'Atalanta

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:31
Stadio Maradona inaccessibile ai disabili, la risposta: "I posti riservati aumenteranno"
17:23
Anche Baldini stasera in tribuna per il 'suo' Pescara
17:04
San Siro sold out per Milan-Cremonese
16:25
Atalanta, striscione contro Lookman: "La maglia va onorata"
16:09
Cremonese, Nicola: "Noi ambiziosi, a San Siro con coraggio"