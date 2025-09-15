Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

Modric e Rabiot si prendono sulle spalle il Milan, ma Gimenez e gli infortuni preoccupano

I due centrocampisti sono i migliori in campo contro il Bologna. Il messicano conferma il momento no, ma Nkunku fa ben sperare. Problemi muscolari per Maignan e Pavlovic

15 Set 2025 - 07:00
© Getty Images

© Getty Images

Il Milan festeggia di corto muso la prima vittoria a San Siro, conferma i progressi visti a Lecce e si lascia definitivamente alle spalle la debacle contro la Cremonese. La squadra di Allegri soffre e non incanta per un'ora di gioco, fino al 61', quando Modric mette la classica ciliegina sulla torta con il primo gol in rossonero, bello, pesante e che vale tre punti fondamentali. Il croato, insieme a Rabiot, si è preso sulle spalle la squadra, deliziando San Siro con giocate e recuperi da campione qual è. La gara di ieri sera è stata anche indicativa del perché Allegri volesse a tutti i costi il suo pupillo transalpino, che ci ha messo tecnica, corsa e inserimenti, facendo dimenticare a tutti di essere arrivato solo qualche giorno fa. Buone indicazioni sono arrivati anche dal solito Saelemaekers, autore dell'assist decisivo, e dalla panchina, un po' corta ma di qualità: positivo il debutto di De Winter, bravo Ricci quando ha preso il posto di Fofana e ottime impressioni anche da Nkunku, subito pericoloso e nel vivo del gioco nonostante sia stato chiamato in causa per una decina di minuti. Anche la gestione di Pulisic è stata perfetta, perché l'americano con i suoi strappi ha messo in difficoltà la retroguardia del Bologna una volta che si sono aperti gli spazi.

Leggi anche

Il primo gol di Modric vale la prima vittoria a San Siro: il Milan prende anche 4 pali ma doma il Bologna

Non è, però, tutto oro ciò che luccica e la gara contro il Bologna ha confermato il momento davvero delicato di Gimenez: il messicano ha avuto tre nitide occasioni e le ha malamente sprecate, segno di poca tranquillità e fiducia in se stesso. Così gli applausi di San Siro alla sua uscita sono certamente più di incoraggiamento dopo una prestazione opaca. Con il ritorno di Leao e quando Nkunku salirà di condizione, l'ex Feyenoord rischia seriamente di finire in fondo alle gerarchie.

Un altro aspetto che preoccupa sono gli infortuni: dopo Leao e Jashari, si sono fatti male anche Maignan (problema a un polpaccio) e Pavlovic (risentimento al flessore della coscia sinistra), due perni della retroguardia. Vero che il Milan non ha le coppe ma la panchina, sebbene di qualità, rischia di essere improvvisamente troppo corta. Nella sua ultima esperienza alla Juve, Allegri è stato per più di un girone in lotta con l'Inter per lo Scudetto, come quest'anno non aveva impegni europei ma la cavalcata dei bianconeri venne anche compromessa dalla miriade di infortuni che colpì la squadra. Tifosi e ambiente cominciano già a toccare ferro...

Leggi anche

Allegri: "Modric meraviglioso, squadra compatta. Il rosso? Niente di che"

milan
analisi
luka modric

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:05
MCH AJAX-PEC ZWOLLE 13/9 MCH

L'Ajax preoccupa l'Inter: batte il Pec Zwolle e vola in testa

01:58
Cambiaghi: "Avanti con fiducia"

Cambiaghi: "Avanti con fiducia"

03:09
Milan-Bologna 1-0: gli highlights

Milan-Bologna 1-0: gli highlights

01:08
Pisa-Udinese 0-1: gli highlights

Pisa-Udinese 0-1: gli highlights

01:10
Atalanta-Lecce 4-1: gli highlights

Atalanta-Lecce 4-1: gli highlights

01:09
Roma-Torino 0-1: gli highlights

Roma-Torino 0-1: gli highlights

01:16
Sassuolo-Lazio 1-0: gli highlights

Sassuolo-Lazio 1-0: gli highlights

01:27
Allegri: "Modric campione vero"

Allegri: "Modric campione vero"

01:26
De Winter: "San Siro, che emozione!"

De Winter: "San Siro, che emozione!"

00:10
MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

00:32
MCH FEYENOORD-HEERENVEEN 1-0 MCH

Moussa si sblocca e il Feyenoord vince

00:39
MCH PORTO-NACIONAL 1-0 MCH

Il Porto di Farioli fa cinque su cinque: battuto anche il Nacional

00:42
MCH BAYERN AMBURGO 5-0 MCH

Il Bayern e la vittima preferita: altri cinque gol all'Amburgo 5-0

00:40
MCH FAMALICAO-SPORTING 1-2 MCH

Sporting, vittoria sul Famalicao e sorpasso in classifica

01:41
MCH NEC-PSV 3-5 MCH

Il PSV ne segna cinque, un gol anche il figlio di Van Bommel

01:05
MCH AJAX-PEC ZWOLLE 13/9 MCH

L'Ajax preoccupa l'Inter: batte il Pec Zwolle e vola in testa

I più visti di Milan

Rabiot fa sognare il Milan: "Sono pronto, voglio fare almeno 10 gol. Sarà bello incontrare Rowe"

Allegri l'ha fatto di nuovo: si toglie la giacca per protestare e viene espulso

Allegri: "Modric meraviglioso, squadra compatta. Il rosso? Niente di che"

La Curva Sud prosegue lo sciopero: "Situazione peggiorata. Diserteremo anche la trasferta con la Juve"

 Max Allegri

Allegri: "Mercato ok, ma ora vinciamo col Bologna. Leao torna col Napoli"

Milan, la Sud annuncia: “Sciopero del tifo a tempo indeterminato. San Siro come un teatro”

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:36
Coppa Intercontinentale, Pyramids FC vince il primo turno
23:30
Milan, di Modric il gol più vecchio nella storia della Serie A: battuto Liedholm
23:26
Italiano: "Primo tempo Bologna non mi è dispiaciuto, vedo margini enormi"
23:19
Milan, Maignan e Pavlovic ko: problemi muscolari per i due rossoneri
22:42
MIlan-Bologna: rigore dato e tolto dal Var, espulso Allegri