Milan, Allegri esalta Modric: "Meraviglioso"

Milan-Bologna per Massimiliano Allegri è finita con qualche minuto di anticipo e senza la giacca, ma nel post partita il tecnico rossonero minimizza: “Niente di che. C’è stato l’episodio del rigore, ho avuto da ridire col quarto uomo e per fortuna la giacca mi ha salvato”, ha dichiarato ai microfoni di Dazn. Per i rossoneri è la seconda vittoria di fila senza subire gol: “È un gruppo di ragazzi straordinari - ha detto Allegri - lavorano duro, non si lamentano: abbiamo l’obiettivo insieme alla società di tornare a giocare la Champions. Dobbiamo migliorare, non dobbiamo esaltarci, bisogna continuare a migliorare sul piano del gioco, ma bisogna dire che i ragazzi stanno facendo molto bene. Lavoriamo tutti i giorni per migliorarci”.