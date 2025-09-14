Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Milan, Maignan e Pavlovic ko: problemi muscolari per i due rossoneri

14 Set 2025 - 23:19
© Getty Images

© Getty Images

Il Milan vince la sua prima partita a San Siro contro il Bologna grazie al primo gol in Serie A di Modric ma perde per infortunio Maignan e Pavlovic. Il portiere francese ha infatti chiesto il cambio nel secondo tempo per un risentimento al polpaccio destro (ha poi lasciato lo stadio in stampelle), mentre il difensore centrale è stato fermato da un risentimento al flessore della coscia sinistra. Entrambi verranno valutati nei prossimi giorni per poter fare chiarezza sui tempi di recupero. Soprattutto per Maignan si teme uno stop medio-lungo.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
MCH HEIDENHEIM-BORUSSIA DORTMUND 13/9 MCH

Attenta Juve! Il Borussia Dortmund vola

03:09
Milan-Bologna 1-0: gli highlights

Milan-Bologna 1-0: gli highlights

01:08
Pisa-Udinese 0-1: gli highlights

Pisa-Udinese 0-1: gli highlights

01:16
Sassuolo-Lazio 1-0: gli highlights

Sassuolo-Lazio 1-0: gli highlights

01:10
Atalanta-Lecce 4-1: gli highlights

Atalanta-Lecce 4-1: gli highlights

01:09
Roma-Torino 0-1: gli highlights

Roma-Torino 0-1: gli highlights

01:27
Allegri: "Modric campione vero"

Allegri: "Modric campione vero"

01:26
De Winter: "San Siro, che emozione!"

De Winter: "San Siro, che emozione!"

00:10
MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

00:32
MCH FEYENOORD-HEERENVEEN 1-0 MCH

Moussa si sblocca e il Feyenoord vince

00:39
MCH PORTO-NACIONAL 1-0 MCH

Il Porto di Farioli fa cinque su cinque: battuto anche il Nacional

00:42
MCH BAYERN AMBURGO 5-0 MCH

Il Bayern e la vittima preferita: altri cinque gol all'Amburgo 5-0

00:40
MCH FAMALICAO-SPORTING 1-2 MCH

Sporting, vittoria sul Famalicao e sorpasso in classifica

01:41
MCH NEC-PSV 3-5 MCH

Il PSV ne segna cinque, un gol anche il figlio di Van Bommel

01:05
MCH AJAX-PEC ZWOLLE 13/9 MCH

L'Ajax preoccupa l'Inter: batte il Pec Zwolle e vola in testa

01:15
MCH HEIDENHEIM-BORUSSIA DORTMUND 13/9 MCH

Attenta Juve! Il Borussia Dortmund vola

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

DICH CONTE 3 pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

DICH OPENDA JUVENTUS DICH

Openda: "Sono un numero 9, mi piace essere un calciatore che si muove parecchio"

La battaglia di Igor Protti: "L'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre"

Gudmundsson esclusivo: "Napoli favorito, Pioli super e il fantacalcio.."

Gudmundsson esclusivo: "Napoli favorito, Pioli super e il fantacalcio.."

Lucio e la tragedia sfiorata: "L'alcol nel camino, le fiamme e il tuffo in piscina. Che shock"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:30
Milan, di Modric il gol più vecchio nella storia della Serie A: battuto Liedholm
23:26
Italiano: "Primo tempo Bologna non mi è dispiaciuto, vedo margini enormi"
23:19
Milan, Maignan e Pavlovic ko: problemi muscolari per i due rossoneri
22:42
MIlan-Bologna: rigore dato e tolto dal Var, espulso Allegri
21:05
Lazio, Marusic: "Sconfitta pesante, serve più fame"