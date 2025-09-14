Milan, Maignan e Pavlovic ko: problemi muscolari per i due rossoneri

Il Milan vince la sua prima partita a San Siro contro il Bologna grazie al primo gol in Serie A di Modric ma perde per infortunio Maignan e Pavlovic. Il portiere francese ha infatti chiesto il cambio nel secondo tempo per un risentimento al polpaccio destro (ha poi lasciato lo stadio in stampelle), mentre il difensore centrale è stato fermato da un risentimento al flessore della coscia sinistra. Entrambi verranno valutati nei prossimi giorni per poter fare chiarezza sui tempi di recupero. Soprattutto per Maignan si teme uno stop medio-lungo.