Salernitana, avviati i lavori allo stadio Arechi

"Un anno e mezzo, due anni, saranno sufficienti per fare completamente lo stadio. La cosa importante è che abbiamo fatto un unico appalto che riguarda questo Stadio Arechi e il Campo Volpe nel quale si potranno svolgere le attività di campionato. Stiamo correndo per arrivare anche in tempo per ospitare gli eventi degli Europei di calcio del 2032. È stata una procedura complessa, finanziata dalla Regione, per l'iter amministrativo, per le autorizzazioni, per la gara di progettazione, poi per la gara per l'esecuzione dei lavori". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina, in occasione dell'avvio dei lavori di ristrutturazione e riammodernamento dello Stadio Arechi di Salerno. "Dobbiamo, accanto ai lavori fisici, presentare alla UEFA una relazione di contesto, sui flussi turistici, sulla mobilità, sulla capacità di accoglienza. Il lavoro è pienamente in corso. Siamo soddisfatti. Dovremmo evitare di perdere anche un minuto di tempo", ha proseguito De Luca.