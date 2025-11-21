Logo SportMediaset

Calcio

La Juventus vince il Sustainable Game Award

21 Nov 2025 - 23:38
© Getty Images

© Getty Images

La Juventus ha vinto il Sustainable Game Award grazie alla strategia 'Black, White & More', affermandosi ai Global Football Industry Awards 2025, l'evento internazionale presentato dal Daily Telegraph, tenutosi a Londra. "La giuria ha valutato positivamente la visione di Juventus e il percorso intrapreso per integrare la sostenibilità in ogni dimensione del Club - si legge nella nota diramata dalla società bianconera - dal campo alla comunità, rendendola parte integrante della cultura aziendale". "Una vittoria che ci emoziona - dichiara Greta Bodino, Chief People, Culture and Esg Officer di Juventus - perché riconosce e valorizza il lavoro straordinario di tutte le persone che credono profondamente nella sostenibilità e la rendono ogni giorno parte integrante della nostra cultura". 

00:35
Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

Milan, torna Pulisic

Milan, rientro decisivo: nel derby torna Pulisic

Claudio Raimondi
Spalletti verso Firenze: "Facciamo vedere di essere gente da Juve"

Spalletti parla della Nazionale: "Italia? Abbiamo una squadra molto forte"

Verso Fiorentina-Juventus

Verso Fiorentina-Juventus

All'assalto del Mondiale

All'assalto del Mondiale: il cammino dell'Italia

Domani Napoli-Atalanta

Napoli a rapporto da Conte verso l'Atalanta

Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

Viola, è "la gara"

Per la Fiorentina è "la gara": arriva la Juventus

Da Kean a Fagioli

Juve, stai attenta al pericolo ex: da Kean a Fagioli

Verso Milan-Inter

Verso Milan-Inter: le voci dei tifosi, come finirà?

Inter-Milan arbitra Sozza

Inter-Milan arbitra Sozza: il derby a un milanese

Marotta lancia l'Inter

Marotta lancia l'Inter ma "teme" Allegri

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Nedved: "Raggiungere la Coppa del Mondo dopo 20 anni"

23:38
La Juventus vince il Sustainable Game Award
23:20
Liga, il Valencia vince lo scontro salvezza con il Levante
23:16
Bundesliga, il Mainz frena la corsa dell'Hoffenheim
22:42
Palermo, Inzaghi: "Non possiamo più perdere tempo"
22:15
Salernitana, avviati i lavori allo stadio Arechi