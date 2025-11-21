La Juventus vince il Sustainable Game Award

La Juventus ha vinto il Sustainable Game Award grazie alla strategia 'Black, White & More', affermandosi ai Global Football Industry Awards 2025, l'evento internazionale presentato dal Daily Telegraph, tenutosi a Londra. "La giuria ha valutato positivamente la visione di Juventus e il percorso intrapreso per integrare la sostenibilità in ogni dimensione del Club - si legge nella nota diramata dalla società bianconera - dal campo alla comunità, rendendola parte integrante della cultura aziendale". "Una vittoria che ci emoziona - dichiara Greta Bodino, Chief People, Culture and Esg Officer di Juventus - perché riconosce e valorizza il lavoro straordinario di tutte le persone che credono profondamente nella sostenibilità e la rendono ogni giorno parte integrante della nostra cultura".