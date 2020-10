Milan verso il derby: Ibrahimovic e Duarte ancora positivi al Covid-19, Romagnoli recuperato

GLI ESAMI

Il Milan si sta preparando al derby contro l'Inter senza i nazionali e con qualche dubbio di formazione piuttosto ingombrante. Se da una parte Pioli può sorridere per il recupero in difesa di capitan Romagnoli, dall'altra una notizia meno positiva è arrivata dal nuovo giro di tamponi a cui è stato sottoposto il gruppo squadra a Milanello: Zlatan Ibrahimovic è ancora positivo al Covid-19, così come Leo Duarte.

Lo staff tecnico rossonero sta lavorando anche per cercare di recuperare Ante Rebic dopo l'infortunio alla spalla subito a Crotone. La prossima settimana l'attaccante croato verrà sottoposto a un controllo per capire se Pioli potrà averlo a disposizione tra i convocati per il derby di sabato 17 settembre.