Cagliari, a Parma con tante assenze ma torna Folorunsho
Scappa il Parma, si avvicina il Genoa: il Cagliari guadagna un punto su Lecce, Torino e Cremonese. Situazione per ora relativamente tranquilla in classifica, la vera emergenza è in casa con il problema delle assenze. Venerdì notte contro il Parma non ci sarà lo squalificato Mina. Ma anche Mazzitelli è a rischio e verosimilmente salterà la trasferta al Tardini: ieri riposo per il fastidio al polpaccio avvertito nella gara con la Lazio. I tempi sono strettissimi: difficile pensare a un possibile recupero.
Pisacane si ritrova senza un play di ruolo: con il Parma dovrebbe giocare a due con Sulemana e Adopo. Paradossale la situazione del regista davanti alla difesa: a gennaio il Cagliari ne aveva tre. E ora nemmeno uno: Prati ceduto, Gaetano infortunato e Mazzitelli pure. Nelle rotazioni (o addirittura nella formazione iniziale) potrebbe rientrare anche Liteta. Folorunsho partirà a Parma: in gruppo dalla scorsa settimana, sta intensificando il lavoro in vista del ritorno. Ma non gli si possono chiedere miracoli visto che è fuori da due mesi. Mina assenza pesante in difesa. Ma almeno qui numericamente i giocatori ci sono: Dossena, Zè Pedro, Rodriguez, Zappa e Obert. Pisacane, per ripartire, potrebbe puntare molto sulle fasce con le frecce Palestra e Idrissi dal primo minuto.
Il Parma, lanciatissimo, ha l'occasione di chiudere i conti con il discorso salvezza: la gara con il Cagliari per Pellegrino e compagni è un match point. Ma la squadra di Pisacane non può permettersi di lasciare punti per strada. Anche perché terzultima e quartultima stanno correndo: il Lecce si è fermato solo con l'Inter, ma prima aveva battuto Udinese e Cagliari. Anche la Fiorentina è in netta ripresa. E mancano ancora dodici partite.
Per altre due o tre settimane Pisacane dovrà fare a meno di Gaetano, Deiola e Borrelli. Il mister spera di poter riavere tutti, o quasi tutti, per il rush finale. Speranze ad aprile persino per Belotti, niente da fare invece per Felici.