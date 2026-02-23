Cagliari, a Parma con tante assenze ma torna Folorunsho

Il Parma, lanciatissimo, ha l'occasione di chiudere i conti con il discorso salvezza: la gara con il Cagliari per Pellegrino e compagni è un match point. Ma la squadra di Pisacane non può permettersi di lasciare punti per strada. Anche perché terzultima e quartultima stanno correndo: il Lecce si è fermato solo con l'Inter, ma prima aveva battuto Udinese e Cagliari. Anche la Fiorentina è in netta ripresa. E mancano ancora dodici partite.