Champions, gli arbitri: il portoghese Pinheiro per la Juve, Atalanta con Sanchez

Lo spagnolo José Maria Sanchez é l'arbitro scelto per dirigere Atalanta-Borussia Dortmund di mercoledì 25 febbraio (ore 18:45), ritorno dei playoff di Champions League. L'incontro d'andata é terminato 2-0 per il Dortmund. Assistenti i connazionali Raúl Cabanero e Inigo Prieto, quarto uomo Juan Martínez Munuera.