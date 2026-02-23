Milan furioso con le decisioni arbitrali e le implicazioni nella lotta scudetto

23 Feb 2026 - 10:05

Il clima in casa Milan è diventato rovente dopo le recenti decisioni arbitrali che, secondo la dirigenza di via Aldo Rossi, avrebbero nuovamente alterato la corsa al titolo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il fastidio dei vertici rossoneri è palpabile: la "chiamata garbata" all'Aia dei giorni scorsi non ha sortito gli effetti sperati, anzi, gli episodi sfavorevoli si sono moltiplicati tra la sfida con il Como e quella tesissima contro il Parma. Il club lamenta una disparità di trattamento evidente, sottolineando come il rigore negato per il pugno del portiere Corvi su Loftus-Cheek - che costerà all'inglese un'operazione chirurgica - sia un errore clamoroso, aggravato poi dalla gestione del Var sul gol finale del Parma. In quell'occasione, il Milan contesta l'intervento della tecnologia che ha indotto l'arbitro Piccinini a cambiare idea su un blocco ai danni di Maignan, nonostante non si trattasse di un "chiaro ed evidente errore".

DITE LA VOSTRA

Serie A, Inter a +10 sul Milan: campionato già finito?

No
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.

Ultimi video

02:25
DICH CAMBIASO POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Cambiaso: "Oggi non ha funzionato niente"

00:24
Le semifinali di Coppa Italia

Le semifinali di Coppa Italia

02:12
Roma-Cremonese 3-0: gli highlights

Roma-Cremonese 3-0: gli highlights

02:54
Milan-Parma 0-1: gli highlights

Milan-Parma 0-1: gli highlights

02:59
Atalanta-Napoli 2-1: gli highlights

Atalanta-Napoli 2-1: gli highlights

01:12
Genoa-Torino 3-0: gli highlights

Genoa-Torino 3-0: gli highlights

01:03
Keita: "Una vera impresa"

Keita: "Una vera impresa"

02:56
Palladino: "Crediamo nella Champions"

Palladino: "Crediamo nella Champions"

02:32
Hien: "Højlund mi ha fatto fallo"

Hien: "Højlund mi ha fatto fallo"

02:15
Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

00:43
DICH BUONFIGLIO PER SITO 22/2 DICH

Buonfiglio: "Nuova candidatura per altra Olimpiade? Sì, ma serve squadra unita”

00:19
MCH ROVESCIATA ACHE COLONIA MCH

Colonia, la rovesciata di Ache all'angolo alto è la meraviglia di giornata

01:28
MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

02:38
DICH FABREGAS POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Fabregas: "La Juve è come il Real, una vittoria bellissima"

04:12
DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

02:25
DICH CAMBIASO POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Cambiaso: "Oggi non ha funzionato niente"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

Keita: "Una vera impresa"

Keita: "Una vera impresa"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:30
Lazio, Rovella verso l'operazione: i tempi di recupero
11:37
Cagliari, a Parma con tante assenze ma torna Folorunsho
11:18
Champions, gli arbitri: il portoghese Pinheiro per la Juve, Atalanta con Sanchez
10:05
Milan furioso con le decisioni arbitrali e le implicazioni nella lotta scudetto
09:47
Lecce-Inter, i fischi a Bastoni non erano dei tifosi giallorossi. La teoria social