Lazio, Rovella verso l'operazione: i tempi di recupero

23 Feb 2026 - 12:30
La partita della rinascita si è trasformata in un incubo. Tornato titolare dopo ben cinque mesi di calvario a causa della pubalgia, Nicolò Rovella ha rimediato un nuovo infortunio che rischia di tenerlo lontano dai campi ancora per molto tempo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista della Lazio deve fare i conti con la frattura scomposta della clavicola destra e ora starebbe valutando quando e con chi operarsi. I tempi di recupero potrebbero aggirarsi tra i due/tre mesi, compromettendo così tutto il resto della stagione. 

