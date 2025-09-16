Milan, un turno di squalifica e multa ad Allegri. Salterà l'Udinese

Un turno di squalifica e una multa da 10mila euro. Nel pomeriggio di oggi il giudice sportivo ha reso noto il provvedimento nei confronti di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan espulso sul finale del match contro il Bologna. Ad Allegri sono state contestate le critiche "irrispettose" all'operato del Var e le proteste nei confronti del quarto uomo dopo che il direttore di gara Marcenaro gli ha estratto il cartellino rosso. L'allenatore rossonero non sarà quindi in panchina in occasione del prossimo match di Serie A sul campo dell'Udinese in programma sabato 20 settembre.