Fiorentina, Richardson escluso dai convocati per la sfida al Parma

27 Dic 2025 - 11:18

Le parole di Amir Richardson hanno fatto rumore in casa Fiorentina. Il centrocampista marocchino si è recentemente lamentato per lo scarso utilizzo di questa stagione: "Devo ammettere che non capivo bene la mia situazione. L’ex allenatore (Pioli, ndr) mi ha detto che contava su di me; la società non voleva cedermi, se non forse a fine agosto. Ma ho giocato pochissimo. È come se ai loro occhi non fossi più lo stesso calciatore. Quindi, onestamente, a gennaio preferirei andarmene. Il Nizza è chiaramente la mia priorità”. Lamentele che sono costate a Richardson la convocazione per la sfida con il Parma. Il futuro del centrocampista sembra sempre più lontano da Firenze. 

