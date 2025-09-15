Serie A, l'Aia riconosce l'errore sul rigore di Nkunku e boccia Fabbri e Marcenaro: saranno fermati

Arriva una doppia bocciatura da parte dei vertici arbitrali nei confronti di Matteo Marcenaro e Michael Fabbri, rispettivamente arbitro e Var di Milan-Bologna. Secondo La Gazzetta dello Sport all'Aia non è piaciuto il cortocircuito che si è venuto a creare tra San Siro e Lissone in merito al rigore prima assegnato poi tolto ai rossoneri per il fallo su Nkunku. Nel mirino in particolare c'è proprio l'operato di Fabbri, che ha richiamato al monitor il collega mostrandogli però il contatto tra il francese e Freuler e non quello precedente con Lucumì, in cui il fallo era molto più netto ed evidente.