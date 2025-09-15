Serie A, l'Aia riconosce l'errore sul rigore di Nkunku e boccia Fabbri e Marcenaro: saranno fermati

Secondo i vertici arbitrali più grave l'errore di chi era in sala Var rispetto a quello del direttore di gara, ma lo stop sarà per entrambi
Arriva una doppia bocciatura da parte dei vertici arbitrali nei confronti di Matteo Marcenaro e Michael Fabbri, rispettivamente arbitro e Var di Milan-Bologna. Secondo La Gazzetta dello Sport all'Aia non è piaciuto il cortocircuito che si è venuto a creare tra San Siro e Lissone in merito al rigore prima assegnato poi tolto ai rossoneri per il fallo su Nkunku. Nel mirino in particolare c'è proprio l'operato di Fabbri, che ha richiamato al monitor il collega mostrandogli però il contatto tra il francese e Freuler e non quello precedente con Lucumì, in cui il fallo era molto più netto ed evidente.
L'errore del Var, in sostanza, è stato considerato più grave di quello del direttore di gara, ma entrambi saranno fermati. Per Fabbri si prospettano almeno un paio di giornate lontano da Lissone, anche se non è da escludere che possa dirigere qualche match in campo; Marcenaro potrebbe invece essere fermato solamente per un turno, in quello che comunque può rappresentare il normale turnover dei fischietti del campionato.
Sulla questione era intervenuto anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ammettendo l'errore della squadra arbitrale, ma allo stesso tempo difendendo l'importanza della tecnologia.
