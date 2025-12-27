Logo SportMediaset

Calcio

Serie A, Fiorentina-Parma: le formazioni ufficiali

27 Dic 2025 - 12:20

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabe, Keita, Sorensen, Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Estevez, Almqvist, Delprato, Lovik, Begic, Oristanio, Hernani, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Trabucchi. Allenatore: Carlos Cuesta.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Viti; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Gudmundsson. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fortini, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Sohm, Dzeko, Piccoli, Gosens, Kouame. Allenatore: Paolo Vanoli.

01:37
Gatti uomo mercato: lo rivuole Allegri

01:34
01:39
01:22
01:29
01:26
00:46
13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

00:45
13 SECONDA DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Stimo Palladino, con l'Atalanta una gara tosta"

01:39
01:30
01:24
DICH CUESTA PARMA DICH

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"

01:30
01:36
01:23
01:51
01:37
15:00
Liverpool, scocca l'ora di Chiesa: titolare contro il Wolves
14:43
Serie B: Spezia-Pescara 2-1
14:30
Genoa, De Rossi: "Roma la mia fede. Se segniamo al 90' ci sarà rispetto"
13:55
Morata, auguri social: a sua sorella e al fratello di Alice Campello
13:07
Lewandowski e il bonus sui gol: "Mi chiedevano di non segnare? Barca attento a ogni euro..."