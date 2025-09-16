Milan, Allegri a modulo variabile: dal 3-5-2 al 3-4-2-1 per liberare il talento

Prendiamo la partita con il Bologna: ci si sarebbe aspettati Pulisic alle spalle di Gimenez e invece a fare il sottopunta è stato inizialmente Loftus-Cheek. Il modulo? 3-5-1-1. Il modulo, appunto: la base è la difesa a tre, il resto muta all'occorrenza. Quindi il centrocampo è a cinque ma può diventare, e magari diventerà presto, a quattro. L'attacco oggi è a due e potrebbe diventare a tre, con due trequartisti alle spalle di un centravanti, o di un falso centravanti nel probabile caso di impiego di Leao in quella posizione, oppure, magari, una punta centrale fisica e due esterni rapidi. Si è spesso detto, negli ultimi anni, che Allegri muovesse poco tatticamente. Beh, al Milan ha e avrà di che divertirsi. Certo, i punti fermi non si toccano: Modric resterà il centro di gravità della manovra, Rabiot il suo sparring partner e Saelemaekers il suo equilibratore. Tutt'attorno, però, le soluzioni sono parecchie e le alternative di valore. E d'altronde a lui i titolari nascosti piacciono da morire. Volendo scherzarci su, "il titolar vien dalla panchina in sul calar della partita".