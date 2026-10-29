Milan, un poker prima del derby che fa molto male

S'interrompe così l'imbattibilità in campionato del Milan targato Amorim, piegato già due volte nei primi tre turni di Europa League (in casa contro il Benfica e in Inghilterra contro il Bournemouth). Un 2-4 pesante ma meritato per un Milan in emergenza ma incapace di gestire nella ripresa un parziale 2-1 che aveva comunque rimesso in carreggiata una partita nata male. Nata da un erroraccio di Musah ma recuperata grazie alla precisione sottoporta di Cisse, agli spunti elettrizzanti di Hutchinson e alla spinta offensiva di Tomori. Proprio il ko dell'inglese, trasformato da centrale titubante in terzino destro attento dietro e propositivo avanti, ha costituito forse la svolta della partita: l'ingresso di Modric al suo posto (con Musah spostato in fascia e il croato a duettare con Jashari nel cuore del centrocampo) questa volta non ha acceso la luce. Perdipiù il numero 14 ha pure perso il pallone velenoso di quel 2-3 che ha messo in ginocchio il Diavolo.