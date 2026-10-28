Juventus, McKennie: "Seguiamo Spalletti, non può prendersi tutte le colpe. Dobbiamo fare di più"

28 Ott 2026 - 23:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"I tifosi hanno ragione, dobbiamo dare di più". Weston McKennie non usa mezzi termini dopo la sconfitta della Juventus in casa del Genoa, per quanto provi a difendere i compagni e l'allenatore Luciano Spalletti: "Continuiamo a seguirlo, l'ho detto in tante interviste. La tecnica può aiutare sul campo, ma alla fine i calciatori devono combattere, fare quei metri in più per il compagno. Il mister non può prendere tutte le colpe per questo momento, è di tutti. Sul campo dobbiamo fare di più".

Il ragionamento è più grande della singola sconfitta: "La Juventus è un grande club che deve vincere. Non vincere una partita, pareggiarne un'altra e perderne un'altra ancora. Il Genoa ha fatto una grande partita, ma noi dobbiamo tornare a Torino e capire dove possiamo fare meglio. Recuperiamo e concentriamoci sul Napoli. Sarà difficile, ma dobbiamo trovare una strada per vincere per noi, per i tifosi e per il club".

Leggi anche

Spalletti e una squadra allo sbando: Cambiaso disastroso, solito Kolo Muani

juventus
weston mckennie
serie a
genoa-juventus

Ultimi video

01:45
Bufera Mbappé: in Cina bruciano le sue maglie

Bufera Mbappé: in Cina bruciano le sue maglie

03:18
Monza-Napoli 1-4: gli highlights

Monza-Napoli 1-4: gli highlights

03:04
Genoa-Juventus 2-0: gli highlights

Genoa-Juventus 2-0: gli highlights

03:16
Milan-Bologna 2-4: gli highlights

Milan-Bologna 2-4: gli highlights

01:08
Parma-Udinese 0-0: gli highlights

Parma-Udinese 0-0: gli highlights

03:00
Venezia-Inter 0-2: gli highlights

Venezia-Inter 0-2: gli highlights

01:37
Modric: "Dopo l'autogol ci siamo persi, ma per il derby ci rialzeremo"

Modric: "Dopo l'autogol ci siamo persi, ma per il derby ci rialzeremo"

03:53
De Rossi: Siamo felici, Spalletti rimane la mia guida: è un grandissimo"

De Rossi: Siamo felici, Spalletti rimane la mia guida: è un grandissimo"

03:13
McKennie: "Tutti colpevoli, ma siamo uniti e con Spalletti"

McKennie: "Tutti colpevoli, ma siamo uniti e con Spalletti"

00:23
MCH LOBOTKA LASCIA BRIANTEO CON STAMPELLE 28/10 MCH

Lobotka lascia lo stadio di Monza in stampelle

00:27
DI LORENZO REGALA FASCIA A BAMBINO 28/10 MCH

Di Lorenzo regala la fascia a un bambino, poi arriva anche Politano per le foto ricordo

01:35
Helgason: "Gran partita, ci è mancato solo il gol"

Helgason: "Gran partita, ci è mancato solo il gol"

03:25
Provedel: " È stata dura, ma questo è un gruppo che non molla mai"

Provedel: " È stata dura, ma questo è un gruppo che non molla mai"

03:18
Casale: "Che festa con Mbangula! Ve la racconto..."

Casale: "Che festa con Mbangula! Ve la racconto..."

00:25
21 MCH CARDINALE ESCE DA SAN SIRO POST BOLOGNA 28/10 MCH

Cardinale esce da San Siro a testa bassa dopo il ko con il Bologna

01:45
Bufera Mbappé: in Cina bruciano le sue maglie

Bufera Mbappé: in Cina bruciano le sue maglie

I più visti di Calcio

Pallone d'Oro 2026, la classifica LIVE: Lautaro fuori dai primi 20, ufficiale la top 10

Harry Kane Pallone d'Oro 2026, la dedica commossa alla moglie: "Ce l'abbiamo fatta"

Veerle Buurman, Manaka Matsukubo, Hannah Hampton e Melvine Malard 

Pallone d’Oro 2026, sfilata di stelle sul red carpet di Londra LE FOTO

Noa Lang e gli altri

Noa Lang e gli altri

RULLO/13 SRV DOMANI TUTTI IN CAMPO 26/10 SRV OK

Serie A no stop: si torna già in campo

Pallone d'Oro: tra poco a Londra il vincitore

Pallone d'Oro: tra poco a Londra il vincitore

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:51
Carabao Cup: Liverpool e City avanti di rigore, Chelsea fuori
23:43
Juventus, McKennie: "Seguiamo Spalletti, non può prendersi tutte le colpe. Dobbiamo fare di più"
23:38
Juric: "Primo tempo ottimo. Varela? Se resta umile, arriverà certamente lontano"
23:17
Napoli, grave infortunio alla caviglia per Lobotka: ko dopo 15', esce in barella e in lacrime
23:16
Bayern: Kompany dimesso dall'ospedale, individuata la causa del malore