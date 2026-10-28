Juventus, McKennie: "Seguiamo Spalletti, non può prendersi tutte le colpe. Dobbiamo fare di più"

"I tifosi hanno ragione, dobbiamo dare di più". Weston McKennie non usa mezzi termini dopo la sconfitta della Juventus in casa del Genoa, per quanto provi a difendere i compagni e l'allenatore Luciano Spalletti: "Continuiamo a seguirlo, l'ho detto in tante interviste. La tecnica può aiutare sul campo, ma alla fine i calciatori devono combattere, fare quei metri in più per il compagno. Il mister non può prendere tutte le colpe per questo momento, è di tutti. Sul campo dobbiamo fare di più".
Il ragionamento è più grande della singola sconfitta: "La Juventus è un grande club che deve vincere. Non vincere una partita, pareggiarne un'altra e perderne un'altra ancora. Il Genoa ha fatto una grande partita, ma noi dobbiamo tornare a Torino e capire dove possiamo fare meglio. Recuperiamo e concentriamoci sul Napoli. Sarà difficile, ma dobbiamo trovare una strada per vincere per noi, per i tifosi e per il club".