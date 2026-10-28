Juventus, McKennie: "Seguiamo Spalletti, non può prendersi tutte le colpe. Dobbiamo fare di più"

Il ragionamento è più grande della singola sconfitta: "La Juventus è un grande club che deve vincere. Non vincere una partita, pareggiarne un'altra e perderne un'altra ancora. Il Genoa ha fatto una grande partita, ma noi dobbiamo tornare a Torino e capire dove possiamo fare meglio. Recuperiamo e concentriamoci sul Napoli. Sarà difficile, ma dobbiamo trovare una strada per vincere per noi, per i tifosi e per il club".