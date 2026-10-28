Juric: "Primo tempo ottimo. Varela? Se resta umile, arriverà certamente lontano"

L'allenatore del Monza Ivan Juric ha parlato dopo la sconfitta del suo Monza contro il Napoli: "Primo tempo ottimo, meritavamo forse qualcosa in più. Nel secondo tempo siamo partiti anche nel modo giusto, ma poi abbiamo regalato i gol. Ci dimentichiamo di fare cose pratiche, ma mi rimane un primo tempo ottimo. Una sconfitta che fa male, però ho visto anche tante cose su cui migliorare e lavorare. Varela? Giocatore bravo, a me piace che ha tanti margini di miglioramento e lui lavora giorno per giorno. Spero che continui così, che rimanga umile e arriverà sicuramente lontano".