Serie A, la classifica aggiornata e le partite di oggi

29 Ott 2026 - 08:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Questo il programma e le classifiche di serie A dopo Genoa-Juventus 2-0, Monza-Napoli 1-4. Nona giornata: Sassuolo-Lazio 2-6, Roma-Cagliari 4-2, Torino-Como 1-3, Milan-Bologna 2-4, Parma-Udinese 0-0, Venezia-Inter 0-2 Genoa-Juventus 2-0, Monza-Napoli 1-4, oggi ore 20.45 Frosinone-Lecce, Fiorentina-Atalanta. Classifica: Lazio, Inter 25, Roma 21, Como 20, Milan 18, Frosinone, Juventus, Napoli 14, Cagliari, Torino 13, Bologna 11, Atalanta, Genoa 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese, Parma 5, Fiorentina 4, Venezia 3. Decima giornata: sabato 31 ottobre: ore 15: Bologna-Monza, ore 18: Udinese-Roma, ore 20.45: Milan-Inter; domenica 1 novembre: ore 12.30: Como-Venezia, ore 15: Frosinone-Torino, Lazio-Cagliari, ore 18: Lecce-Genoa, ore 20.45: Juventus-Napoli; lunedì 2 novembre: ore 18.30: Sassuolo-Fiorentina, ore 20.45: Atalanta-Parma.

Ultimi video

00:23
MCH LOBOTKA LASCIA BRIANTEO CON STAMPELLE 28/10 MCH

Lobotka lascia lo stadio di Monza in stampelle

03:07
Spalletti: "Chiedo scusa ai tifosi, da adesso cambieremo qualcosa"

Spalletti: "Chiedo scusa ai tifosi, da adesso cambieremo qualcosa"

01:43
Pioli pesca il jolly: è Rade Krunic

Pioli pesca il jolly: è Rade Krunic

01:31
Tottenham in crisi

Tottenham in crisi

02:49
Serie B- 13a giornata

Serie B- 13a giornata

02:33
Marianucci: "Noi bravi, ma possiamo migliorare ancora"

Marianucci: "Noi bravi, ma possiamo migliorare ancora"

02:11
Carboni: "Risultato bugiardo, troppi errori individuali"

Carboni: "Risultato bugiardo, troppi errori individuali"

03:04
Genoa-Juventus 2-0: gli highlights

Genoa-Juventus 2-0: gli highlights

03:18
Monza-Napoli 1-4: gli highlights

Monza-Napoli 1-4: gli highlights

03:16
Milan-Bologna 2-4: gli highlights

Milan-Bologna 2-4: gli highlights

01:08
Parma-Udinese 0-0: gli highlights

Parma-Udinese 0-0: gli highlights

03:00
Venezia-Inter 0-2: gli highlights

Venezia-Inter 0-2: gli highlights

01:37
Modric: "Dopo l'autogol ci siamo persi, ma per il derby ci rialzeremo"

Modric: "Dopo l'autogol ci siamo persi, ma per il derby ci rialzeremo"

03:53
De Rossi: Siamo felici, Spalletti rimane la mia guida: è un grandissimo"

De Rossi: Siamo felici, Spalletti rimane la mia guida: è un grandissimo"

03:13
McKennie: "Tutti colpevoli, ma siamo uniti e con Spalletti"

McKennie: "Tutti colpevoli, ma siamo uniti e con Spalletti"

00:23
MCH LOBOTKA LASCIA BRIANTEO CON STAMPELLE 28/10 MCH

Lobotka lascia lo stadio di Monza in stampelle

I più visti di Calcio

Pallone d'Oro 2026, la classifica LIVE: Lautaro fuori dai primi 20, ufficiale la top 10

Harry Kane Pallone d'Oro 2026, la dedica commossa alla moglie: "Ce l'abbiamo fatta"

Veerle Buurman, Manaka Matsukubo, Hannah Hampton e Melvine Malard 

Pallone d’Oro 2026, sfilata di stelle sul red carpet di Londra LE FOTO

Noa Lang e gli altri

Noa Lang e gli altri

RULLO/13 SRV DOMANI TUTTI IN CAMPO 26/10 SRV OK

Serie A no stop: si torna già in campo

Pallone d'Oro: tra poco a Londra il vincitore

Pallone d'Oro: tra poco a Londra il vincitore

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:30
Inter, partenza da record: mai tanti punti da 32 anni
09:00
Tre sconfitte nelle prime nove per la Juve: era accaduto altre due volte, una portò allo scudetto
08:03
Serie A, la classifica aggiornata e le partite di oggi
23:51
Carabao Cup: Liverpool e City avanti di rigore, Chelsea fuori
23:43
Juventus, McKennie: "Seguiamo Spalletti, non può prendersi tutte le colpe. Dobbiamo fare di più"