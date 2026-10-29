Serie A, la classifica aggiornata e le partite di oggi

Questo il programma e le classifiche di serie A dopo Genoa-Juventus 2-0, Monza-Napoli 1-4. Nona giornata: Sassuolo-Lazio 2-6, Roma-Cagliari 4-2, Torino-Como 1-3, Milan-Bologna 2-4, Parma-Udinese 0-0, Venezia-Inter 0-2 Genoa-Juventus 2-0, Monza-Napoli 1-4, oggi ore 20.45 Frosinone-Lecce, Fiorentina-Atalanta. Classifica: Lazio, Inter 25, Roma 21, Como 20, Milan 18, Frosinone, Juventus, Napoli 14, Cagliari, Torino 13, Bologna 11, Atalanta, Genoa 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese, Parma 5, Fiorentina 4, Venezia 3. Decima giornata: sabato 31 ottobre: ore 15: Bologna-Monza, ore 18: Udinese-Roma, ore 20.45: Milan-Inter; domenica 1 novembre: ore 12.30: Como-Venezia, ore 15: Frosinone-Torino, Lazio-Cagliari, ore 18: Lecce-Genoa, ore 20.45: Juventus-Napoli; lunedì 2 novembre: ore 18.30: Sassuolo-Fiorentina, ore 20.45: Atalanta-Parma.