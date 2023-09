Milan, Pioli: "Niente scuse ai tifosi, mica abbiamo perso apposta

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo i 5 gol presi nel Derby: "Batosta che ci farà crescere. L'Inter è stata molto efficace a differenza nostra"

Inter-Milan: lo show del derby sul campo











































© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan è uscito con le ossa rotte dal primo derby stagionale contro l'Inter, un 1-5 che non permette repliche in una sfida mai in discussione. "Abbiamo preso i gol nei momenti in cui sembrava potessi sistemare le cose. Il secondo gol è stato brutto per come l'abbiamo preso - ha commentato Pioli -, ma un po' tutta la partita è stata così. Il 3-1 ci ha tagliato le gambe e queste cose non devono succedere. Dispiace perdere il derby in questo modo, ma l'Inter è stata più efficace e furbi di noi. Questo è il gap che c'è stato in questa partita". Poi in conferenza le parole che fanno discutere: "Chiedere scusa? E perché dovrei? Mica abbiamo perso apposta, abbiamo fatto di tutto per vincere ma loro sono stati più forti. Non è piacevole perdere un derby ma proveremo a fare meglio". A fine partita la dirigenza è scesa negli spogliatoi per analizzare la brutta sconfitta.

"Dobbiamo lavorare molto per capire le situazioni in cui non siamo stati efficaci, ma dobbiamo continuare nel nostro percorso perché avendo cambiato tanto è normale avere delle difficoltà. Mi tengo 70 minuti, ma gli ultimi 15 sono da cancellare perché dobbiamo essere squadra fino alla fine".

L'Inter ha sbloccato il match dopo 5 minuti con Mkhitaryan: "Non commento gli episodi arbitrali, loro hanno vinto perché sono stati più bravi di noi. Normale si parli d'approccio, ma dopo quattro minuti in cui abbiamo tenuto palla solo noi, loro hanno trovato il gol alla prima occasione. Lì sono stati più furbi".

Durante la partita il Milan non ha saputo accendere le qualità dei giocatori migliori: "L'Inter è una squadra molto compatta e difficile da colpire. Dovevamo stare più larghi e cercare qualcosa di diverso, ma dopo il gol subito la partita si è indirizzata nel modo che volevano gli avversari. L'Inter è stata molto efficace a differenza nostra, ma è chiaro che dobbiamo fare meglio le cose e con più velocità".

La differenza con l'Inter è stata anche a livello di sostituzioni: "Ho fatto i cambi, ma non abbiamo nemmeno avuto il tempo di sistemarci che abbiamo preso gol. Usciamo nettamente battuti da questo derby, ma siamo forti e ci possiamo giocare il campionato. Ho una rosa profonda ma con tanti giocatori nuovi che non conoscono ancora bene il campionato italiano, ma cercheremo di fare più in fretta possibile".

Martedì c'è la Champions contro il Newcastle: "Non ci saranno strascichi, ho una squadra matura e analizzeremo cosa abbiamo sbagliato per fare meglio martedì. Dal punto di vista mentale non avremo problemi, ma ovviamente ci dispiace molto per i tifosi e il Newcastle ci darà dei problemi a prescindere da stasera. Questa è una batosta che ci aiuterà a crescere".

MILAN, DIRIGENZA NEGLI SPOGLIATOI

Un 1-5 che ha fatto molto male in casa Milan e infatti, subito dopo fine partita, la dirigenza rossonera rappresentata da Furlani e Moncada è scesa negli spogliatoi per parlare con Pioli e giocatori e analizzare la sconfitta.