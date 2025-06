Roma, risoluzione consensuale per ds Ghisolfi

Florent Ghisolfi non sarà più il direttore sportivo della Roma. Il ds era approdato nella Capitale lo scorso anno, la risoluzione del contratto è stata presa di comune accordo con la società dei Friedkin a seguito di un confronto avvenuto in "grandissima armonia e rispetto" al termine del quale è arrivata la decisione di proseguire per due strade diverse. L'annuncio ufficiale e quello della nuova direzione sportiva saranno comunicati dalla Roma nei prossimi giorni. In pole position ci sarebbe il ritorno di Frederic Massara.