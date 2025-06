Sampdoria, Manfredi: "E' stato solo il primo atto"

"È stata una sfida importante, interpretata correttamente. Ne siamo orgogliosi, ma sappiamo che è stato solo il primo atto. Ora dobbiamo continuare a lavorare con l'intensità, la concentrazione e l'unità che abbiamo dimostrato in quest'ultimo mese. Lo dobbiamo alle nostre famiglie, alla maglia e soprattutto ai nostri tifosi", così il presidente della Samp Matteo Manfredi sui canali social del club ha commentato la vittoria nell'andata dei play out ieri sera con la Salernitana (2-0). Intanto sono cambiati i piani in vista del ritorno programmato per venerdì ma che potrebbe slittare per l'intossicazione alimentare che ha colpito buona parte dei giocatori campani. La squadra doveva partire oggi per il ritiro di Trigoria ospiti della Roma ma invece tutto rinviato e anche domani la Samp si allenerà a Bogliasco.