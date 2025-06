Catania, il ds Faggiano saluta comprando mezza pagina di un quotidiano

Da ieri è ufficiale la separazione, ufficialmente consensuale, tra il Catania football club e il suo ormai ex direttore sportivo Daniele Faggiano. Ai giornalisti che lo hanno contattato l'ex diesse ha preferito non rilasciare dichiarazioni e ha affidato il suo saluto e il suo grazie alla città di Catania comprando mezza pagina del quotidiano La Sicilia. Nell'inserzione pubblicata a pagamento c'è una sua foto allo stadio Angelo Massimino con le mani in alto in segno di saluto e le scritte: 'Grazie popolo catanese" e "Nemici mai" firmato Daniele Faggiano.