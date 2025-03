Galeone: "Ho sentito Allegri e mi ha detto che non andrà al Milan"

Giovanni Galeone ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio KissKiss Napoli smorzando le voci di mercato che darebbero Massimiliano Allegri in trattativa col Milan per la prossima stagione e parlando anche del futuro di Antonio Conte. "Ho sentito Massimiliano al telefono e mi ha detto che non andrà al Milan e che non ha avuto nessun contatto con i rossoneri", ha svelato Galeone, mentore e grande amico di Allegri. Dichiarazioni che lasciano poco spazio alle interpretazioni e che raccontano una realtà diversa da quella trapelata nei giorni scorsi relativa ad alcune manovre di avvicinamento tra l'ex allenatore della Juve e la dirigenza del Milan.