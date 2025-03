Milan, tutti sul banco degli imputati: dirigenza, tecnico e squadra. Rischio stagione senza coppe

Il Milan è sempre più una polveriera, la cura Sergio Conceiçao ha smesso da tempo di funzionare ma sul banco degli imputati non sale solo il tecnico portoghese, che pagherà con l'addio a fine stagione (se non prima). I tifosi, da giorni sul piede di guerra, non hanno risparmiato nessuno, a partire dalla dirigenza e in particolare il patron Gerry Cardinale, invitato ripetutamente a vendere la squadra. Il fallimento del progetto di Ibra, Moncada e Furlani è sotto gli occhi di tutti, la classifica è impietosa e vede il Diavolo al nono posto fuori dalla zona Europa con soli 41 punti in 27 giornate, a -9 dal quarto posto della Lazio e a -4 dal settimo della Fiorentina, con il problema in più del sorpasso della Roma. Di questo passo è davvero concreto il rischio di un anno senza coppe europee. E nemmeno la vittoria della Supercoppa Italiana e un eventuale trionfo in Coppa Italia potrà salvare una delle annate più brutte e deludenti degli ultimi anni.