Serie A, Milan-Lazio 1-2: Pedro al 98' infligge al Diavolo il 3° ko di fila

LE STATISTICHE

• Mattia Zaccagni è l’unico giocatore di Serie A che ha segnato almeno quattro gol e ha fornito almeno quattro assist nel 2025 in tutte le competizioni: quattro reti e quattro passaggi vincenti per il biancoceleste.

• Il Milan è l’unica squadra a contare due giocatori con più di cinque gol e più di cinque assist in questa Serie A: Rafael Leão (6G+6A) e Christian Pulisic (6G+6A).

• Il Milan ha perso tre gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2023 (tre anche in quel caso).

• Quello di Pedro (97:09) è il secondo gol più 'tardivo' segnato dalla Lazio nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2005/06), dopo la rete di Felipe Caicedo, contro il Cagliari, il 16 dicembre 2019 (97:28) e in generale il più tardivo subito dai rossoneri nel periodo.

• Samuel Chukwueze ha realizzato due gol nelle ultime quattro partite di Serie A, tanti quanti quelli segnati nelle precedenti 41 gare nella massima serie.

• Il Milan ha perso otto delle prime 27 gare giocate in questa Serie A (11V, 8N) per la prima volta dal 2019/20 (10 in quel caso).

• Da quando gioca in Serie A, Mattia Zaccagni ha eguagliato il suo record personale di reti in una singola stagione in tutte le competizioni: 10 come nel 2022/23.

• Pedro ha realizzato sei gol in questa Serie A, solo nel 2021/22 (nove) ha fatto meglio in una singola edizione del torneo.

• Quella di stasera è solo la seconda vittoria della Lazio in casa del Milan in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) dopo quella del 3 novembre 2019 (2-1).

• Solo Mateo Retegui (10) ha partecipato a più gol di Mattia Zaccagni nel 2025 in Serie A: tre reti e quattro passaggi vincenti per il biancoceleste.

• Solo l’Hellas Verona (sette) ha ricevuto più espulsioni del Milan (cinque) in questa Serie A.

• 250ª partita di Theo Hernández e la 150ª di Mike Maignan con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

• 150ª partita di Mattia Zaccagni in tutte le competizioni con la maglia della Lazio.